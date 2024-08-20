«Лилль» — «Славия»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, кто фаворит, прогнозы

20 августа состоится матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Лилль» — «Славия». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «догов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех красно-белых оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Букмекеры считают, что матч «Лилль» — «Славия» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

На предыдущей стадии турнира «Лилль» победил «Фенербахче» Жозе Моуринью. Первый матч «доги» выиграли со счётом 2:1. По ответной встрече, проходившей в Турции, можно снимать кино в драматическом жанре. Хотя для «жёлтых канареек» это ближе к трагедии. Подопечные Моуринью довели дело до дополнительного времени и заполучили отличную возможность. В середине второго экстра-тайма схлопотал прямую красную карточку защитник «Лилля» Айсса Манди. Казалось бы, вот шанс для «Фенербахче» довести дело до победы, но «Лилль» проявил характер и забил в меньшинстве на 118-й минуте. Затем подопечные Бруно Женезио победили на выезде «Реймс» (2:0) в Лиге 1.

У «Славии» пока что тоже всё в полном порядке. На предыдущей стадии отборочного турнира Лиги чемпионов она уверенно победила бельгийский «Юнион» (3:1 и 1:0). Всё отлично у команды и на внутренней арене. Она выиграла четыре из пяти матчей первенства, а также сыграла вничью со «Словацко» (0:0).