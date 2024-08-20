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«Будё-Глимт» — «Црвена Звезда»: кто фаворит матча Лиги чемпионов, какие прогнозы и ставки

«Будё-Глимт» — «Црвена Звезда»: кто фаворит матча Лиги чемпионов, какие прогнозы и ставки
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20 августа состоится первый матч раунда плей-офф «Будё-Глимт» — «Црвена Звезда». Встреча пройдёт в Норвегии на стадионе «Аспмюра», стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры считают хозяев фаворитами первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Сделать ставку на победу «Будё-Глимт» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70, что приблизительно равно 58% вероятности. Успех «Црвены Звезды» представлен с коэффициентом 4.50 — это около 22% вероятности. Ничейный исход оценивается соразмерно успеху гостей.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
20 августа 2024, вторник. 22:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вместе с тем аналитики уверены, что матч в Норвегии получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.26. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67. Если голкипер Никита Хайкин в составе норвежской команды не пропустит, то коэффициент 2.85. Наиболее вероятный счёт — 1:1.

В чемпионате Норвегии сезон на полном ходу, и «Будё-Глимт» — неоспоримый фаворит. После 19 туров клуб занимает первое место с пятиочковым отрывом от ближайшего преследователя. Интересно и то, что отрыв по забитым мячам составляет ровно 10 штук. Лидер забил 42 раза за 19 игр, то есть приблизительно по два гола за матч.

Норвежская команда ещё и в Лиге чемпионов шагает уверенно. Начав со второго квалификационного раунда, провела суммарно четыре встречи и одержала четыре победы с общим счётом 12:2. Единственное, соперники даже не второго эшелона: латвийская РФШ и польская «Ягеллония».

«Црвена Звезда», в свою очередь, делает только первый шаг в этом сезоне Лиги чемпионов. Однако с тонусом проблем быть тоже не должно, ведь чемпионат Сербии также стартовал. За пять туров красно-белые набрали 13 из 15 возможных очков и временно выбились в лидеры. Хотя здесь ещё придётся поспорить с «Партизаном», который на старте тоже хорош. Впрочем, важнее, что с реализацией полный порядок. В четырёх из пяти матчей сербский клуб забил по четыре гола, а ещё в одном — два. Причём соперники, по меркам сербской Суперлиги, были не самые слабые.

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