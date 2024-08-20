«Авангард» — «Трактор»: когда матч Кубка Блинова, во сколько начало, коэффициенты

20 августа состоится матч Кубка Блинова «Авангард» — «Трактор». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение омичам: поставить на победу «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 2.10. Успех челябинцев оценён экспертами в 2.85. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10.

Букмекеры уверены, что матч «Авангард» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.44, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.65. Заключить пари на «обе забьют» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 20 августа 2024, вторник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ястребы» провели три товарищеские встречи, в которых победили минское «Динамо» (2:1) и «Витязь» (2:1), а также уступили «Адмиралу» (1:3). Подготовка к новому сезону у команды из Омска идёт далеко не самым лучшим образом.

Обе победы «Авангард» вырвал в самой концовке. Но ладно результаты и неуверенная игра, настоящая катастрофа — попадание в лазарет сразу двух главных звёзд клуба — Рида Буше и Владимира Ткачёва. Американец выбыл примерно на месяц, восстановление россиянина займёт ещё больше.

«Трактор» произвёл смену главного тренера более гуманно и планомерно, нежели «Авангард». Алексею Заварухину дали доработать до конца сезона и уже летом пригласили опытного канадского специалиста Бенуа Гру. Он сразу же выделил три главных столпа подготовки: командную химию, выстраивание коммуникаций и настройку игры. Пока что под руководством Гру «Трактор» провёл только один товарищеский матч, в котором разгромил «Челмет» (4:1).