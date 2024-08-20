Эксперты назвали фаворита РПЛ после завершения 5-го тура

Вчера, 19 августа, в РПЛ завершился 5-й тур. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.

Лидер — «Зенит» — впервые потерял очки. Команда Сергея Семака сыграла вничью с «Химками» (1:1), потеряв лучшего бомбардира лиги Максима Глушенкова, который сломал руку. Однако сине-бело-голубые по-прежнему явные фавориты, по оценке аналитиков. Поставить на чемпионство зенитовцев можно с коэффициентом 1.30.

Осечкой лидера воспользовались конкуренты — «Динамо», «Локомотив» и «Спартак». Они выиграли свои матчи и приблизились к «Зениту». Шансы «Динамо», которое отстаёт от петербуржцев на одно очко, оценили в 12.00, за 13.00 можно сделать ставку на чемпионство «Спартака», который расположился в трёх очках от лидера. На «Локомотив» предлагают коэффициент 18.00.

Поставить на «Краснодар» или ЦСКА можно с котировкой 20.00. Краснодарцы с трудом одолели «Пари НН» (2:1), а москвичи в дерби на последних минутах уступили «Локомотиву» (0:1).