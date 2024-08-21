«Мальмё» — «Спарта»: эксперты назвали фаворита матча Лиги чемпионов

21 августа на стадионе «Эледа» в Швеции состоится матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Мальмё» — «Спарта». Начало игры — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу клуба из Швеции можно с коэффициентом 2.30. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2300 рублей.

Успех команды из Чехии оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Букмекеры считают, что матч «Мальмё» — «Спарта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05.

Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.