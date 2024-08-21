«Мальмё» — «Спарта»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Мальмё» — «Спарта».

Ставка: победа «Мальмё» за 2.30.

На предыдущей стадии турнира «Мальмё» с огромным трудом победил сильного соперника — греческий ПАОК. Небесно-голубые выиграли Кубок Швеции, с большим отрывом возглавляют турнирную таблицу первенства и имеют отличные шансы стать одной из главных сенсаций сезона.

«Спарта» пробралась в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов только потому, что попались удобные соперники. На предыдущих стадиях отборочного турнира она победила «Шэмрок Роверс» (2:0 и 4:2) и «Стяуа» (1:1 и 3:2). Команду уровня ПАОКа «красные» вряд ли сумели бы пройти.

У подопечных Ларса Фрииса возникли трудности даже со «Стяуа». Дома у них не прослеживалось явного преимущества, а на выезде – уж тем более. Футболисты румынского клуба лучше передвигали мяч и чаще создавали остроту, но им не хватило крепости в защите.

В чемпионате Чехии дела у «Спарты» идут отлично, но там и уровень соперников невысокий. В Лиге чемпионов предъявляются другие требования. Есть ощущение, что команда из Праги к ним совершенно не готова. У некоторых её футболистов прослеживается регресс.

Заметнее прочих сбавил бывший нападающий «Локомотива» Ян Кухта. В текущем сезоне он не забил ни одного мяча. На счету форварда только две голевые передачи. С упадком результативности он начал терять место в стартовом составе. В двух последних матчах первенства игрок остался в запасе.

При таких вводных хорошим вариантом для ставки видится П1 с коэффициентом 2.30. Поддержка родных трибун даст «Мальмё» заряд энергии. Этот импульс будет направлен в правильное русло. Дома в этом сезоне небесно-голубые не выиграли только два раза — в матчах с ПАОКом (2:2) и «Сириусом» (0:1) в чемпионате Швеции.