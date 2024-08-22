Букмекеры оценили шансы «Челси» стартовать в Лиге конференций с победы

22 августа состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций между «Челси» и «Серветтом». Встреча пройдёт в Англии на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Победа «Челси» оценивается коэффициентом 1.17, что составляет примерно 84% вероятности. Успех «Серветта» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 17.00 — это около 5% вероятности. Даже ничья кажется маловероятной: коэффициент составляет 7.50 (11%).

Вместе с тем аналитики ждут высокую результативность. Тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.35.

Если футболисты «Челси» выиграют с разницей минимум два мяча, сыграет коэффициент 1.46 — почти 70% вероятности. Причём на гол швейцарцев дают 1.84.