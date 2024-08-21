«Янг Бойз» — «Галатасарай»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

21 августа на стадионе «Ванкдорф» в городе Берн состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Галатасарай». Начало игры — в 22:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу клуба из Турции можно с коэффициентом 1.79. В случае выигрыша с 1000 рублей вы получите 1790 рублей.

Успех коллектива из Швейцарии оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Аналитики считают, что матч «Янг Бойз» — «Галатасарай» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10.

Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.