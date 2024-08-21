«Янг Бойз» — «Галатасарай»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Галатасарай».

Ставка: победа «Галатасарая» + тотал больше 1.5 гола за 2.18.

У «Янг Бойз» намечается перестройка. Новым главным тренером команды стал Патрик Рахмен, последним местом работы которого был «Винтертур». Назначение весьма сомнительное, ведь успехами 55-летний специалист похвастаться не может.Ещё последовали некоторые перемены в составе. В совокупности это привело к неудачному началу сезона. Жёлто-чёрные располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. В пяти матчах они набрали только два очка.

У «Галатасарая» дела обстоят совершенно иначе. Он умудряется преуспевать как в чемпионате Турции, так и на международной арене. По итогам прошлого сезона подопечные Окана Бурука выиграли первенство, и при этом весьма здорово пошумели в Лиге чемпионов.

Выйти в плей-офф главного международного клубного турнира у «львов» не получилось, но они были очень близки. «Галатасарай» собрал звёздный состав. За него выступают бывший нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди, экс-форвард «Челси» Хаким Зиеш, бывший полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха, экс-форвард «Наполи» Дрис Мертенс и много других классных футболистов. Летом стало ещё на одного больше. К клубу присоединился Миши Батшуайи.

Взаимодействие между игроками «Галатасарая» на очень высоком уровне. Поэтому даже несмотря на то, что предстоящая встреча пройдёт в Швейцарии, «львы» видятся фаворитами. Заключить пари на их победу и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18.

«Янг Бойз» способен удивлять, однако у «Галатасарая» это получается чаще и лучше. Казалось, «львы» набирают уже списанных со счетов футболистов, карьеры которых близятся к закату. Не тут то было. Особенно хорош Икарди. В прошлом сезоне он забил 32 мяча и отдал 11 голевых передач во всех официальных турнирах.