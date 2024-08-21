«Мидтьюлланн» — «Слован»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

21 августа в городе Хернинг (Дания) состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Слован». Начало игры — в 22:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу клуба из Дании можно с коэффициентом 1.65. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1650 рублей.

Успех команды из Словакии оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Букмекеры считают, что матч «Мидтьюлланн» — «Слован» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05.

Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.