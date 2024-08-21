«Мидтьюлланн» — «Слован»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Слован».

Ставка: победа «Мидтьюллана» + тотал меньше 4.5 гола за 2.00.

Прошлый сезон стал важным для «Мидтьюлланна». В Лиге конференций он не преуспел, но зато впервые с сезона-2019/2020 выиграл чемпионат Дании. В нынешнем сезоне «волки» не потерпели ещё ни одного поражения. На предыдущей стадии отборочного турнира Лиги чемпионов они проявили выдающуюся стойкость и победили крепкий «Ференцварош» (2:0 и 1:1).

«Слован» тоже пока идёт без поражений. На предыдущих стадиях отборочного турнира Лиги чемпионов он победил «Стругу» (4:2 и 2:1), «Целе» (1:1 и 5:0), а также АПОЭЛ (2:0 и 0:0). При всём уважении сильными и непроходимыми таких соперников назвать нельзя. «Мидтьюлланн» гораздо более опасен.

Готова ли команда из Братиславы навязать конкуренцию «волкам»? Спасёт её от вылета из Лиги чемпионов, наверное, только везение или неаккуратная игра соперника.

В минувшем розыгрыше еврокубков «Слован» выступил неудачно. Из Лиги чемпионов он вылетел, уступив в третьем квалификационном раунде «Маккаби» из Хайфы (1:2 и 1:3). В раунде плей-офф Лиги Европы небесно-голубые проиграли «Арису» (2:1 и 2:6). А в 1/16 финала Лиги конференций они потерпели поражение во встречах со «Штурмом» (1:4 и 0:1).

Проблема в том, что уровень чемпионата Словакии невысок, и при этом у подопечных Владимира Вайсса, ранее руководившего «Сатурном» и сборной Грузии, практически нет конкуренции. Небесно-голубые выиграли все шесть последних розыгрышей первенства. В Дании градус борьбы за золотые медали гораздо выше.

Заключить пари на то, что «Мидтьюлланн» одержит победу в предстоящей встрече и тотал будет меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Забивают «волки» нечасто, но и пропускают очень редко. У них достаточно прагматичный стиль игры, с уклоном в оборону.