ПАОК — «Шэмрок Роверс»: эксперты оценили шансы команды Чалова в матче Лиги Европы

В Лиге Европы добрались до раунда плей-офф квалификации. 22 августа состоится первый матч пары ПАОК — «Шэмрок Роверс». Встреча пройдёт в Греции, стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Сделать ставку на победу ПАОКа в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16, что можно представить как 86% вероятности. Победа «Шэмрок Роверс» при этом оценивается коэффициентом 18.00 — это около 5% вероятности. Заключить пари на ничью предлагается с коэффициентом 10.5 (9%).

Аналитики также ожидают много голов в матче. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.85. Причём гол гостей доступен с коэффициентом 2.02, а это менее 50% вероятности. Ставки на «обе забьют» принимаются за 2.13.