ПАОК — «Шэмрок Роверс»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы ПАОК — «Шэмрок Роверс».

Ставка: победа ПАОКа с форой (-2) за 1.76.

Греческий ПАОК и ирландский «Шэмрок Роверс» уже встречались друг с другом на европейской арене, а именно на групповом этапе Лиги Европы в 2011 году. Тогда дважды победу одержали греки (2:1 дома и 3:1 на выезде). Прошло почти 13 лет, но расклад сил совсем не изменился.

ПАОК всё так же борется за чемпионство в чемпионате Греции и параллельно развивает состав, чтобы прогрессировать на европейской арене. Например, в прошлом сезоне клуб занял третье место в группе Лиги Европы, а потом добрался до четвертьфинала Лиги конференций.

В нынешнем сезоне греки усилились Фёдором Чаловым из ЦСКА. Пока, правда, нападающий вливается в команду и привыкает к партнёрам. Но первый выход в старте уже есть. Вместе с тем его новый клуб вылетел из квалификации Лиги чемпионов, уступив норвежскому «Мальмё» 2:2 (3:4 д. вр.).

«Шэмрок Роверс», в свою очередь, имеет куда более скромный состав. Причём как по именам, так и по общей стоимости и личным достижениям. Вообще-то, клуб — лучший в своей стране. Но прямо сейчас отстаёт от лидера чемпионата Ирландии на 10 очков. А ведь сезон там в самом разгаре. То есть можно говорить про спад в игре.

Дойти до данной стадии квалификации Лиги Европы «Шэмроку» удалось благодаря домашней победе в дополнительное время ответного матча с «Целе» из Словении. В первом ирландский клуб проиграл на выезде всухую. Мы бы не стали ждать больших подвигов от сбавившего обороты ирландского чемпиона и теперь.

ПАОК хорош на своём поле. Плюс тоже находится в неплохом тонусе, ведь сезон давно начал. Ничего, кроме уверенной победы хозяев в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в голову не лезет. Хотя можно ещё проверить гол Фёдора Чалова. Россиянин плавно втягивается, а ирландцы — подходящий соперник, чтобы проявить себя.