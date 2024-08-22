«Фиорентина» — «Академия Пушкаша»: коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций

В Лиге конференций пришла пора раунда плей-офф квалификации. 22 августа состоится первый матч между «Фиорентиной» и «Академией Пушкаша». Встреча пройдёт во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Сделать ставку на победу «Фиорентины» можно с коэффициентом 1.26, что приблизительно равно 80% вероятности. Победа «Академии Пушкаша» при этом оценивается коэффициентом 13.50 — около 7% вероятности. Заключить пари на ничью предлагается за 7.20 (13%).

Аналитики также прогнозируют высокую результативность. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.38.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Вероятность такого события составляет менее 50%.