«Фиорентина» — «Академия Пушкаша»: прогноз на матч Лиги конференций

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Фиорентина» — «Академия Пушкаша».

Ставка: победа «Фиорентины» + тотал меньше 3.5 гола за 2.10.

«Фиорентина» в последние годы стала значимым игроком не только в итальянской Серии А, но и на европейской арене. А как ещё назвать регулярный финиш в топ-8 чемпионата Италии при такой серьёзной конкуренции и два подряд финала Лиги конференций? Разумеется, это прогресс.

Однако поднять над головой трофей флорентийцам пока так и не удалось. В 2023 году проиграли английскому «Вест Хэму» (1:2), в 2024 году — греческому «Олимпиакосу» (0:1 д. вр.). Впрочем, в прошлом сезоне они снова финишировали восьмыми и попали в евротурнир.

Кроме того, команда, судя по всему, настроена использовать-таки свою очередную попытку. Совсем недавно удалось подписать Давида де Хеа. Несмотря на то что экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» провёл год без клуба и наверняка потерял былые кондиции, это однозначно усиление. Испанцу всего 33 года, что для вратаря такого класса — не возраст. Да и опыт еврокубковых соревнований и больших матчей у него солидный.

Понятно, что скромняги венгры на таком фоне будут выглядеть аутсайдерами. По пути в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций «Академия Пушкаша» обыграла на выезде клуб «Арарат-Армения» и сыграла с ним вничью в ответном матче (1:0 и 3:3). А с обанкротившимся украинским «Днепром-1» вообще не встречалась.

Пожалуй, единственное, на что можно гостям надеяться в предстоящей игре в Италии, так это собственный тонус. Чемпионат Венгрии стартовал раньше чемпионата Италии, а потому они уже наверняка вошли в ритм. И всё же в победе хозяев сомнений мало. Главный вопрос — сколько они забьют. Учитывая не самый лучший старт в Серии А, вряд ли много.