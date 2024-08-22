«Ягеллония» — «Аякс»: ставки и коэффициенты на матч Лиги Европы

22 августа в Польше состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Ягеллония» — «Аякс». Начало игры — в 21:45 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу клуба из Нидерландов можно с коэффициентом 1.88. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1880 рублей.

Успех команды из Польши оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Аналитики уверены, что матч «Ягеллония» — «Аякс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07.

Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Если забьют футболисты «Аякса», сыграет коэффициент 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.