«Ягеллония» — «Аякс»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Ягеллония» — «Аякс».

Ставка: «Аякс» победит за 1.88.

Команда из Белостока не сумела пройти отбор в групповой этап Лиги чемпионов. Она без шансов уступила в третьем квалификационном раунде «Будё-Глимт» (0:1 и 1:4). Уже после первого матча, который проходил в Польше, стало понятно, что к выступлениям на таком уровне «Ягеллония» не готова.

После разгромного поражения в ответной встрече с «Будё-Глимт», «Ягеллония» дома уступила закончившей прошлый сезон неподалёку от зоны вылета «Краковии» (2:4) и спустилась на пятую строчку в турнирной таблице первенства. Если не бросить все силы на чемпионат сейчас, клуб рискует провалиться везде. Ресурсов для того, чтобы успешно выступать сразу в нескольких турнирах, у «яги» нет. Общее качество состава и рисунок игры недостаточно хороши для того, чтобы на равных тягаться с завсегдатаями еврокубков вроде «Аякса».

Амстердамцы начали сезон сразу с Лиги Европы. На предыдущих стадиях отборочного турнира они победили «Войводину» (1:0 и 3:1), а также «Панатинаикос». С неуступчивой командой из Афин пришлось повозиться. Первый матч «аяксиды» выиграли со счётом 1:0, но в ответном по итогам основного времени уступили 0:1. Дело дошло до серии послематчевых пенальти.

Франческо Фариоли уже достаточно хорошо освоился в клубе из Амстердама и начал прививать свой стиль игры с акцентом на оборону. «Аяксиды» стали реже пропускать и чаще выигрывать важные матчи. Поставить на то, что они победят «Ягеллонию», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88.

У амстердамцев гораздо больше опыта выступлений на международной арене. Они частенько доходят до финальных стадий. Для «яги» это только шестое выступление в еврокубках за всю историю. И ни разу ранее она не проходила дальше третьего квалификационного раунда.