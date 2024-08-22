«Аль-Наср» — «Аль-Раед»: прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Раед».

Ставка: «Аль-Раед» не проиграет за 4.60.

Начало сезона угнетает «Аль-Наср». Он с разгромным счётом уступил «Аль-Хилялю» (1:4) в матче за Суперкубок Саудовской Аравии. В составе «Аль-Насра» Роналду проиграл очередной финал. За этот клуб он провёл уже 72 матча, в которых забил целых 66 мячей. Немногие на такое способны. Неужели форвард не заслужил хотя бы один трофей?

«Аль-Раед» не обещает стать лёгкой прогулкой для «Аль-Насра». Даже не выезде он способен доставить «всемирному клубу» серьёзные проблемы. Прошлый сезон команда из города Бурайда закончила на 12-й строчке в турнирной таблице, но не стоит делать преждевременных выводов.

Под занавес сезона «Аль-Раед» набрал весьма приличный ход. Он проиграл только 3 из 12 последних матчей в чемпионате Саудовской Аравии. А на выезде победил как раз «Аль-Наср» (3:1), также сыграл вничью с «Аль-Таавуном» (0:0), «Аль-Иттифаком» (2:2) и «Аль-Ахли» (0:0).

За лето состав «Аль-Раеда» практически не изменился. Основной костяк удалось сохранить, в частности, бывшего полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна. Качественная игра норвежца — это одна из главных причин улучшения показателей клуба под занавес минувшего сезона.

В составе «Аль-Раеда» Норманн принял участие в 22 встречах, в которых записал на свой счёт гол и результативную передачу. В предстоящем матче он может помочь команде набрать важные очки. Х2 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 4.60.