«Лугано» — «Бешикташ»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Лугано» — «Бешикташ».

Ставка: «Бешикташ» победит за 2.10.

Становление «Лугано» как одного из фаворитов чемпионата Швейцарии только началось. На предыдущей стадии отборочного турнира в Лигу Европы «белые» отнюдь не без везения дожали «Партизан». С «Бешикташем» такие штуки не прокатят. Он является завсегдатаем на международной арене. Последние несколько лет, правда, наблюдались спад и ухудшение показателей, но в преддверии нового сезона всё кардинально изменилось. Команда ожила и заиграла новыми красками.

Положительное влияние на «чёрных орлов» оказывает назначение бывшего футболиста лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Джованни ван Бронкхорста на должность главного тренера. Летом «Бешикташ» покинули несколько важных футболистов, в частности, Анте Ребич и Дженк Тосун. Однако приобрёл «Бешикташ» всё же больше. К нему присоединился многолетний лидер и капитан «Лацио» Чиро Иммобиле.

Итальянец освоился в новом клубе практически моментально. Сходу он принёс «Бешикташу» трофей. Иммобиле помог крупно обыграть «Галатасарай» (5:0) в матче за Суперкубок Турции, оформив дубль. Следом «чёрные орлы» уверенно победили «Самсунспор» (2:0) и «Антальяспор» (4:2) в чемпионате Турции.

Во встрече с «Антальяспором» Иммобиле также оформил дубль. На фоне прекрасной игры итальянца совсем потерялся и забылся Бактиёр Зайнутдинов. В текущем сезоне он ещё ни разу не появлялся на поле. Очень похоже, что он перейдёт в другой клуб.

Как бы там ни было, «Бешикташ» видится явным фаворитом предстоящей встречи. Поставить на его победу можно с коэффициентом 2.10. У «Лугано» в составе нет футболистов уровня Чиро Иммобиле. У «белых» минимум шансов спастись от поражения.