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Букмекеры оценили шансы «Спартака» нанести «Зениту» первое поражение в сезоне

Букмекеры оценили шансы «Спартака» нанести «Зениту» первое поражение в сезоне
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«Зенит» и «Спартак» встретятся 24 августа в матче 6-го тура чемпионата России по футболу. Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 17:30 мск.

Сине-бело-голубые в нынешнем сезоне не потерпели ни одного поражения. После пяти туров «Зенит» с 13 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» располагается на четвёртой строчке, имея в активе 10 очков.

Явным фаворитом встречи считается действующий чемпион России. Заключить пари на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.82. Это примерно 55% вероятности.

Ставки на победу «Спартака» принимаются с коэффициентом 4.75 (21%), ничья идёт за 4.05 (24%).

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73. Победа «Зенита» с разницей в один мяч оценена в 3.80, на победу «Спартака» в один мяч дают 6.40.

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