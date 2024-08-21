Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» К — «Зальцбург»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

«Динамо» К — «Зальцбург»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Динамо» К — «Зальцбург».

Ставка: индивидуальный тотал «Зальцбурга» больше 1,5 за 1.99.

«Для киевского «Динамо» этот матч выглядит как бонус, потому что два раунда команда уже прошла. Киевляне прошли «Партизан», прошли «Рейнджерс» и показали, что они, в общем, не так слабы, как об этом было принято думать перед турниром. С другой стороны, соперник сейчас опытнейший – раз, статуснейший – два. Для концерна «Ред Булл» выход в Лигу чемпионов вообще не рассматривается как вариант. Раз пришлось играть сейчас квалификацию, ну так тому и быть.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
21 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Не начался
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому «Динамо» должно понимать, что оно столкнётся с совершенно другим уровнем оппозиции. Это будет не разобранный «Партизан», не внезапно отупевший «Глазго Рейнджерс». Это будет команда, которая точно знает, за счёт чего она хочет добиться результата.

«Ред Булл» тоже не очень здорово играет в обороне. Исходя из этого, я думаю, что голов, забитых здесь, будет много. Но я, пожалуй, немножечко подстрахуюсь. Я просто поставлю на «индивидуальный тотал «Зальцбурга» больше 1.5» с коэффициентом 1.99.

Мне кажется, что если у них пойдёт, то матч может вполне закончиться со счётом 2:0 в пользу «РБ Зальцбурга», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Экспресс с коэффициентом 6.99: борьба за Лигу чемпионов продолжится
Экспресс с коэффициентом 6.99: борьба за Лигу чемпионов продолжится
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android