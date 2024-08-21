«Динамо» К — «Зальцбург»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Динамо» К — «Зальцбург».

Ставка: индивидуальный тотал «Зальцбурга» больше 1,5 за 1.99.

«Для киевского «Динамо» этот матч выглядит как бонус, потому что два раунда команда уже прошла. Киевляне прошли «Партизан», прошли «Рейнджерс» и показали, что они, в общем, не так слабы, как об этом было принято думать перед турниром. С другой стороны, соперник сейчас опытнейший – раз, статуснейший – два. Для концерна «Ред Булл» выход в Лигу чемпионов вообще не рассматривается как вариант. Раз пришлось играть сейчас квалификацию, ну так тому и быть.

Поэтому «Динамо» должно понимать, что оно столкнётся с совершенно другим уровнем оппозиции. Это будет не разобранный «Партизан», не внезапно отупевший «Глазго Рейнджерс». Это будет команда, которая точно знает, за счёт чего она хочет добиться результата.

«Ред Булл» тоже не очень здорово играет в обороне. Исходя из этого, я думаю, что голов, забитых здесь, будет много. Но я, пожалуй, немножечко подстрахуюсь. Я просто поставлю на «индивидуальный тотал «Зальцбурга» больше 1.5» с коэффициентом 1.99.

Мне кажется, что если у них пойдёт, то матч может вполне закончиться со счётом 2:0 в пользу «РБ Зальцбурга», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».