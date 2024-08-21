«Динамо» Киев — «Зальцбург»: прогноз Семёна Зигаева на игру отбора Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Динамо» К — «Зальцбург».

Ставка: ничья за 3.77.

«Уверенная игра в двух предыдущих раундах позволила киевлянам добраться до завершающей стадии квалификации. С «Партизаном» разобрались играючи — исход был ясен уже после первой встречи, завершившейся со счётом 6:2. Впрочем, и в гостевой игре команда Александра Шовковского выступила удачно. Уверенная победа 3:0 с забитыми голами от Андрея Ярмоленко, Владислава Ваната и Александра Караваева.

На следующей стадии достался более сильный соперник — «Рейнджерс». И в этом противостоянии уже пришлось попотеть. Первая игра закончилась вничью — 1:1, счёт открыл Ярмоленко, а шотландская команда смогла забить лишь на 94-й минуте. В гостях «Динамо» повезло: на 51-й минуте случилось удаление Хефте, после него давление на ворота соперника увеличилось, что привело к двум забитым мячам. По сумме двух встреч 3:1, «Динамо» идёт дальше.

Путь «Зальцбурга» простым не оказался, игры с «Твенте» вышли обоюдоострыми. В первой игре удалось победить 2:1, дублем отличился Мауритс Кьергор. Вторая встреча стала более результативной. «Зальцбург» вёл 2:0 и 3:1, но «Твенте» сумел сравнять счёт и организовать нервную концовку. Правда, на большее их не хватило, в итоге дальше идёт именно австрийская команда.

И «Динамо», и «Зальцбург» играют интересно и результативно, и те и другие в хорошей форме, предлагаю ставку на ничью», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».