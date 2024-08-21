«Локомотив» — «Сибирь»: прогноз Дарьи Мироновой на игру Кубка Блинова

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч Кубка Блинова «Локомотив» — «Сибирь».

Ставка: ТМ 5 за 1.79.

«Как «Сибирь» подготовилась к встрече с «Локомотивом»? Подписала Максима Карпова, отметила день рождения Дмитрия Овчинникова, расторгла контракт с защитником Хамидуллиным. Из суперпозитивного — у команды интересный тренерский штаб, а Люзенков и Подомацкий хорошо знакомы с ярославской организацией. Вадим Епанчинцев любит надёжность и минимализм — с ним «Сибирь» будет дорожить шайбой и играть по заданию.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 21 августа 2024, среда. 12:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Игорь Никитин, как никто, заслужил чемпионский статус в КХЛ. Открывается новая страница. Традиционно предсезонка — время проверить молодёжь и укрепить состав. Вратарская линия — рабочая, с потенциалом. Линия обороны сбалансирована, скорее, в сторону ветеранов, но и с молодыми и перспективными. Весь сплав молодости в нападении плюс новобранец команды Радулов. Александр — самый возрастной игрок. Понятно, что в организации рассчитывают на его лидерские качества и опыт. Он их проявит, но не факт, что в Омске и на летнем этапе.

В понедельник команда обыграла «Куньлунь» — 4:1. Ослабевший мытищинский клуб не такой уж серьёзный соперник для «Локомотива». Перелёт в Омск, разница во времени и окружении — временное, но всё же испытание. Оба тренера приверженцы грамотной и хладнокровной игры. Бриз Иртыша может вдохновить хоккеистов на подвиги, но ТМ 5 вполне добротный исход», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».