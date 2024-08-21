«Локомотив» — «Сибирь»: прогноз Владимира Гучека на игру предсезонного турнира

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч Кубка Блинова «Локомотив» — «Сибирь».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.61.

«Финалист последнего розыгрыша Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» позже многих других начал проводить предсезонные матчи. Первую игру команда Игоря Никитина провела против «Куньлуня» и уверенно обыграла китайцев со счётом 4:1. Предпосылок к тому, что в новом сезоне Ярославль начнёт играть в весёлый хоккей, мягко говоря, маловато. Многих прагматичность «Локомотива» неслабо подбешивала, но результат она приносила. Да, проиграли «Магнитке» в финале 0-4, но такой результат не был очевидным. И появление в атаке ярославцев опытного Александра Радулова тоже не предвещает значительных изменений. Играть в вязкий хоккей с Радуловым (и не только) в составе не стеснялся Зинэтула Билялетдинов в «Ак Барсе». «Локомотив» должен остаться мощной командой, которая будет бороться за Кубок Гагарина и в новом розыгрыше.

«Сибирь» предыдущий сезон провалила. Два технических поражения из-за нарушения лимита на легионеров, смена тренера по ходу сезона и, как итог, 10-е место на Востоке. Возвращать новосибирцев в плей-офф будет Вадим Епанчинцев. До турнира в Омске команда провела только один матч, как и «Локомотив». «Сибирь» обыграла представителя ВХЛ и бывший клуб Епанчинцева — ханты-мансийскую «Югру» (3:0). Судить о готовности команды из Новосибирска по этому матчу — глупая затея.

Впрочем, как и о готовности Ярославля. Но всё же три сезона Игоря Никитина в команде, сыгранность и мощь ярославцев делают их фаворитами (если вообще можно кого-то выделять в предсезонных матчах). «Сибирь» же проведёт всего второй матч под руководством Епанчинцева, и свою игру команде только предстоит найти. И в этих условиях ставка на победу «Локомотива» в основное время выглядит заманчивой. Ставка: победа «Локомотива», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».