«Авангард» — «Барыс»: прогноз Дарьи Мироновой на игру Кубка Блинова

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч Кубка Блинова «Авангард» — «Барыс».

Ставка: победа «Авангарда» за 1.62.

«Трактор» переехал «Авангард» в стартовом матче Кубка Блинова — 5:2. Даже для летнего хоккея в домашних стенах такой итог — перебор. Челябинцы не постеснялись заявить на матч практически оптимальный состав. Учитывая и смену тренерского штаба, трактористы будут выглядеть живенько на старте чемпионата, ведь обошлись без советских баллонов.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 21 августа 2024, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Отсутствие Буше и Ткачёва в предсезонных отрезках не имеет большого значения, наоборот, у других игроков появляется шанс вырасти или занять лидерскую нишу. В команде есть новички, к именам которых в заявке омичей придется привыкать. Диц, Вей, Галиев, Макеев.

«Барыс», действующий обладатель Кубка Блинова, также видоизменился в межсезонье и теперь будет играть в атакующий хоккей под руководством Немировски. На домашнем турнире в Казахстане команда заняла третье место. То есть у коллектива уже был шанс отточить коньки и разогреть мышцы. Я выберу победу омичей по двум простым причинам — у хозяев качество игроков выше и нужно реабилитироваться за крупное поражение в первом матче», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».