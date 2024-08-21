«Спартак» Кострома — 2DROTS: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» Кострома — 2DROTS.

Ставка: проход 2DROTS за 1.70.

«Костромской «Спартак» — команда, выступающая в дивизионе А Второй лиги, после пяти туров идущая на третьей строчке. Но это положение в таблице обманчиво, у красно-белых семь очков. Отставание от лидирующего «Челябинска» уже шесть баллов, что за пять туров прилично. Лидеру и проиграл «Спартак» в минувшем туре. В Кубке России «Спартак» из Костромы стартует лишь с этого раунда.

2DROTS — команда из медиафутбола, созданная двумя блогерами — Евгением Бабенко и Никитой Панасюком. «Дроты» — чемпионы первых сезонов МФЛ, дважды они проигрывали в финале. Плюс имеют полный комплект медалей МКС, где они действующие обладатели трофея. В Кубке России это их третий поход, первая попытка получилась неплохой — победа над «Чертаново» и вылет от «Текстильщика» в серии пенальти. Год спустя выбили «Сахалин», затем «Муром», кировское «Динамо», а потом встретились с «Химками». Будущий победитель Первой лиги оказался сильнее — 2:0.

В этом сезоне 2DROTS уже успели пройти «Строгино», на 90-й минуте единственный мяч со штрафного забил Антон Терехов, имеющий за плечами 40 матчей в РПЛ. Если вам название 2DROTS не говорит ни о чём, то их главный тренер — Дмитрий Кузнецов! Капитан чемпионского ЦСКА, поигравший в «Эспаньоле» и участвующих в составе сборной нашей страны в чемпионате мира и Европы.

Фаворитом букмекеры считают именно медиакоманду, пусть и не столь внушительным. Кого-то это удивит, ведь «Спартак» уже втянулся в сезон и играет дома. Но в их социальных сетях появилась новость, что для них важнее первенство Второй лиги и они будут играть далеко не оптимальным составом. Недооценивать «Дротов» не стоит, в их составе хватает футболистов, серьёзно превосходящих в опыте своих соперников из Костромы», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».