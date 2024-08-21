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«Мальмё» — «Спарта»: прогноз Егора Титова на матч квалификации Лиги чемпионов

«Мальмё» — «Спарта»: прогноз Егора Титова на матч квалификации Лиги чемпионов
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Мальмё» – «Спарта» в квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.85.

«Спарту» много видел в прошлом сезоне в еврокубках. Команда очень весёлая. Это про атаку, про нападение. Не стесняются раскрываться, есть хорошие африканские ребята, которые бегут, где-то реализовывают моменты. Но в целом важно, что любой человек в команде может забить. Смотреть точно интересно.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
21 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Мальмё
Мальмё, Швеция
Не начался
Спарта П
Прага, Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Про «Мальмё» могу сказать то же самое. Сколько раз они не проходили квалификацию Лиги чемпионов, но всегда это было ярко, зрелищно. Может быть, чуть-чуть не хватало класса и тренерской мысли.

Уверен, что эта пара про голы. Ставлю на «тотал больше 2.5», но вообще не удивлюсь счёту 3:3», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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