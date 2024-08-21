«Мальмё» — «Спарта»: прогноз Алексея Андронова на встречу отбора Лиги чемпионов

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Мальмё» — «Спарта».

Ставка: ТБ 3 за 2.18.

«Квалификация Лиги чемпионов. Здесь я, пожалуй, зайду от спортивного. Вроде обе команды играют в весомый результативный футбол и забивают, пропускают — всё это в удовольствие. «Мальмё», конечно, кое-что пережил во время предыдущих раундов, но теперь-то бояться уже нечего.

Противостояние Швеции и Чехии будет, конечно, разогрето газетами, параллелями с хоккеем. Я думаю, что в пользу «Спарты» однозначно гораздо больший опыт в этом матче. На счету «Мальмё» будет энтузиазм. Но, учитывая, что и как происходит в еврокубках, мне кажется, шансы «Спарты» выглядят несколько предпочтительнее, в том числе и просто на первый матч, если они сумеют обезопасить свои ворота, если они сумеют затормозить атаки «Мальмё» где-то в середине поля.

Очень хорошая ставка — «тотал больше трёх мячей». Вот это мне нравится — с расходом и коэффициентом 2.18. Ну, кто любит более спокойные игры, ставьте на «обе забьют», не знаю. Вот моя ставка подразумевает, что может быть и крупная победа в этой игре, но всё покажет матч», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».