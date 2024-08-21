«Янг Бойз» — «Галатасарай»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов 21 августа

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Янг Бойз» – «Галатасарай» в квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.69.

«Галатасарай» опозорился в Суперкубке, проиграв разгромно «Бешикташу». И пока, как я вижу, состояние команды далеко от идеальной формы. В чемпионате вырвали два победы, но все на характере. Пропускают вообще охотно, если можно так сказать. Думаю, и в этом матче надо ставить на характер стамбульцев. Забьют? Думаю, что да. Пропустят? Это точно!

Так что тут ставлю на обе забьют. Швейцарцы на своём странном газоне точно сюрпризы подготовят. Начало матча будет за ними. А «Галатасарай» во втором тайме покажет мастерство. Там уровень исполнителей высочайший для этой стадии Лиги чемпионов», — приводит слова Титова «РБ Спорт».