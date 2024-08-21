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«Янг Бойз» — «Галатасарай»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов 21 августа

«Янг Бойз» — «Галатасарай»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов 21 августа
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Янг Бойз» – «Галатасарай» в квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.69.

«Галатасарай» опозорился в Суперкубке, проиграв разгромно «Бешикташу». И пока, как я вижу, состояние команды далеко от идеальной формы. В чемпионате вырвали два победы, но все на характере. Пропускают вообще охотно, если можно так сказать. Думаю, и в этом матче надо ставить на характер стамбульцев. Забьют? Думаю, что да. Пропустят? Это точно!

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
21 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Не начался
Галатасарай
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Так что тут ставлю на обе забьют. Швейцарцы на своём странном газоне точно сюрпризы подготовят. Начало матча будет за ними. А «Галатасарай» во втором тайме покажет мастерство. Там уровень исполнителей высочайший для этой стадии Лиги чемпионов», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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