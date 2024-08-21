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«Янг Бойз» — «Галатасарай»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов в Швейцарии

«Янг Бойз» — «Галатасарай»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов в Швейцарии
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Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Янг Бойз» – «Галатасарай».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.96.

«Турецкие клубы немножко, наверное, осиротели, потому что все, в принципе, предполагали выход дальше — кто любит, кто не любит «Фенербахче», это совершенно неважно, но приход Жозе Моуринью, конечно, вдохнул определённые надежды в турецких болельщиков. Однако «Фенер» даже до этой стадии не смог добраться, поэтому на «Галатасарае» очень большая ответственность. Турция должна видеть Лигу чемпионов.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
21 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Не начался
Галатасарай
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Соперник не самый простой у стамбульцев. Швейцарская команда умеет играть в еврокубковых противостояниях, причём она, в общем, достаточно регулярно здесь выступает. И, конечно, дома она выходит с одной-единственной целью — забить гол, ну и постараться не пропустить, что будет сложно. И здесь я опять просто вынужден играть комбо и предлагать это сделать вам. Мне кажется, «обе забьют и тотал больше 2.5» за коэффициент 1.96 — это очень хорошая история. Это то, на чём надо нагревать деньги и руки с этими деньгами, на мой взгляд», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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