Букмекеры спрогнозировали точный счёт матча «Рубин» — «Динамо» Махачкала

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23 августа на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Динамо» Махачкала. Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 1.80. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1800 рублей.

Успех махачкалинцев оценён в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Аналитики считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Динамо» Махачкала не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73.

Если забьют футболисты «Рубина», сыграет коэффициент 1.21. Гол в исполнении «Динамо» доступен с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Самый вероятный исход — победа «Рубина» 1:0 (5.80). Ничья 1:1 идёт за 6.40, а точный счёт 2:0 в пользу казанцев — за 7.30.