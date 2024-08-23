«Рубин» — «Динамо» Махачкала: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: «Рубин» победит за 1.80.

«Рубин» хорошо дисциплинирован. Он слаженно обороняется и прекрасно играет по счёту. Постепенно наблюдается улучшение игры команды в нападении. Она создаёт всё больше моментов, которые только успевает превращать в голы техничный нападающий Мирлинд Даку.

Для махачкалинского «Динамо» Даку может стать очень большой проблемой. У бело-голубых нет сопоставимых по влиянию на игру футболистов. Высокий уровень показывает Эгаш Касинтура, отточивший технику и навыки в мини-футболе. Однако его стараний хватает далеко не всегда.

В РПЛ махачкалинцы победили пока только «Ахмат» (1:0). Ещё они сыграли вничью с «Химками» (1:1) и «Краснодаром» (0:0), уступили «Пари НН» (0:1) и «Локомотиву» (0:2). Хасанби Биджиев заслуживает похвалы за качественно выстроенную игру в обороне. Забить его команде — это непростая задача даже для фаворитов.

Совсем недавно состав команды пополнили вратарь «Зенита» Никита Гойло (аренда до конца сезона) и Мохаммад Хоссейннежад. Иранский полузащитник уже успел дебютировать за «Динамо». Его пушечный удар из-за пределов штрафной принёс махачкалинцам победу во встрече с «Ахматом».

И всё же «Динамо» нужно прибавлять. Ему не хватает ресурсов для того, чтобы чаще навязывать борьбу и отнимать очки у фаворитов. Махачкалинцам докучают проблемы с завершением, и ещё они создают мало моментов. Заключить пари на победу «Рубина» в грядущем матче можно с коэффициентом 1.80.

Казанцы выиграли две последние очные встречи. У них лучше комплектация состава, более качественно отлажен рисунок футбола, и самое главное — у подопечных Рашида Рахимова лучше получается цепляться за результаты. К тому же в предстоящей игре даст им преимущество поддержка родных болельщиков.