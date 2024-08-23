Эксперты оценили шансы «Байера» начать защиту титула с победы

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На 23 августа запланирован старт 1-го тура нового сезона немецкой Бундеслиги. Честь открывать программу выпала мёнхенгладбахской «Боруссии» и леверкузенскому «Байеру». Встреча пройдёт на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе, стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск.

Сделать ставку на победу «Байера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62, что составляет около 60% вероятности.

Победа мёнхенгладбахской «Боруссии» оценивается коэффициентом 5.50 — около 18% вероятности. Ничейный исход даже более вероятен, коэффициент составляет 4.40 (22%).

При этом аналитики уверены, что встреча 1-го тура Бундеслиги получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — всего за 1.49. Если соперники забьют гол в первые 15 минут, сыграет коэффициент 2.75.