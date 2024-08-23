«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Байер»: прогноз на матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Байер».

Ставка: «Байер» не проиграет + обе забьют за 1.95.

Если кто-то думал, что «Байера» хватит только на один выдающийся сезон, то он ошибся. Леверкузенцы сумели начать новый сезон с победы над «Штутгартом» в Суперкубке Германии. Причём со своей излюбленной волевой победы.

Есть все основания полагать, что это не было случайностью. В межсезонье «фармацевты» сохранили на посту главного тренера Хаби Алонсо и состав, а также точечно усилились. То есть тратить время на построение новых игровых связей на футбольном поле не нужно.

Мёнхенгладбахской «Боруссии», в свою очередь, хвастаться особо нечем. Прошлый розыгрыш чемпионата Германии она провалила, финишировав в одном очке от зоны стыковых матчей. При этом из Кубка Германии вылетела на стадии четвертьфинала, уступив скромному «Саарбрюккену».

Надежду вселяет предсезонка. Дело в том, что на посту главного тренера теперь Херардо Сеоане. Швейцарец тренировал «Байер» до Хаби Алонсо, а потому со спецификой немецкого футбола уже знаком. Большой минус в том, что трансферов «на вход» не так уж много. Но, судя по подготовительным матчам, это и не требуется. У команды семь побед с общим счётом 17:3.

Кроме того, проблем с тонусом и мандражом перед первой игрой сезона у мёнхенгладбахцев быть не должно. 17 августа в Кубке Германии они обыграли со счётом 3:1 на выезде «Эрцгебирге». Соперник скромный, но для первой официальной игры — самое то. Теперь же предстоит выступить на домашнем поле, а поэтому на гол рассчитывать можно.

Вместе с тем «Байер» выйдет в роли фаворита и сможет как минимум рассчитывать на очки. «Боруссия» могла взбодриться, но не настолько, чтобы выиграть у лучшего клуба Германии прямо сейчас. История тоже на стороне леверкузенцев, ведь они и раньше пропускали от мёнхенгладбахцев, но часто даже побеждали.