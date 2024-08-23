«Брайтон» — «МЮ»: букмекеры назвали фаворита матча АПЛ

24 августа на стадионе «Американ Экспресс» в городе Брайтон-энд-Хоув состоится матч 2-го тура АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры запланировано на 14:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «чаек» можно с коэффициентом 2.50. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2500 рублей.

Успех «красных дьяволов» оценён в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Аналитики уверены, что матч «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.