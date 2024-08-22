«Зенит» — «Спартак»: кто фаворит матча РПЛ 24 августа
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«Зенит» и «Спартак» встретятся 24 августа в матче 6-го тура чемпионата России по футболу. Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 17:30 мск.
МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Сине-бело-голубые в нынешнем сезоне не потерпели ни одного поражения. После пяти туров «Зенит» с 13 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» располагается на четвёртой строчке, имея в активе 10 очков.
Явным фаворитом встречи считается действующий чемпион России. Заключить пари на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.82. Это примерно 55% вероятности.
Ставки на победу «Спартака» принимаются с коэффициентом 4.75 (21%), ничья идёт за 4.05 (24%).
Волевая победа «Зенита» идёт за 8.70. Если волевую победу одержит «Спартак», зайдёт коэффициент 13.0.
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