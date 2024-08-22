Россия — «Сочи»: прогноз Артура Хайруллина на матч турнира имени Пучкова

Хоккейный журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч турнира имени Пучкова между олимпийской сборной России и ХК «Сочи».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.67.

«Один из самых интересных турниров лета стартует матчем между олимпийской сборной России и «Сочи». В составе первых будет много молодёжи, а наиболее интересно будет посмотреть за нападающим СКА Иваном Демидовым. В «Монреале» его считают будущей звездой и ждут приезда следующим летом, но до этого игроку нужно показать свой уровень дома.

Сразу 14 игроков молодёжки будут представлять СКА, но и из других команд собраны перспективные игроки. Например, Степан Терехов и Кирилл Крутов из «Ак Барса», Арсений Коромыслов из «Лады», Глеб Петров из АКМ. У сочинцев также достаточно молодая команда, но, конечно, существенно старше по среднему возрасту. Вряд ли стоит ждать закрытой игры, поэтому здесь поставлю на тотал больше 5.5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».