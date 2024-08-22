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«Барыс» — «Сибирь»: прогноз Дарьи Мироновой на матч Кубка Блинова

«Барыс» — «Сибирь»: прогноз Дарьи Мироновой на матч Кубка Блинова
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Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч Кубка Блинова «Барыс» — «Сибирь».

Ставка: обе забьют за 1.13.

«Барыс» весело начал турнир, в стиле Дэвида Немировски, а в матче «Сибири» с «Локомотивом» не намечалось большого количества шайб, но у сибиряков проблема вообще в их отсутствии. 30:8 по броскам в створ даже летом выглядит плачевно. Команда с натяжкой бросала, еле-еле выигрывала вбрасывания, еле блокировала, но преуспела в силовых приёмах. Вопрос — зачем.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
22 августа 2024, четверг. 12:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встал важный вопрос — кто будет автором первого гола команды на этом турнире. Игра против нынешнего «Барыса» должна пройти веселее, потому что главный тренер любит, когда всё летит вперёд. Козырь казахстанцев в нападении, а не в глухой обороне. Традиционно в стиле Дэвида, его команда уступала «Авангарду» 0:3, сравняла и проиграла лишь в овертайме. Вряд ли сибиряки будут вести 3:0 на старте второго отрезка, но в яблочко надо попадать. Обе забьют», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

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