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«Трактор» — «Локомотив»: прогноз Дарьи Мироновой на игру Кубка Блинова

«Трактор» — «Локомотив»: прогноз Дарьи Мироновой на игру Кубка Блинова
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Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч Кубка Блинова «Трактор» — «Локомотив».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.53.

«Локомотив» обыграл «Сибирь» на одном дыхании. В плюсе контроль шайбы, броски (30:8), особых проблем команда не испытала. С «Трактором» будет веселее. Это уже не тот кисло-сладкий оппонент, которого ярославцы обыграли в прошлом плей-офф. Из команды ушли 12 хоккеистов, и 10 новичков подтянулись. Многим из них будет удобно играть в более открытый хоккей под руководством североамериканского наставника.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
22 августа 2024, четверг. 16:30 МСК
Трактор
Челябинск
2-й период
2 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Лихачёв (Тесанов, Волков) – 13:54 (5x5)     1:1 Тертышный (Ткачёв, Щучинов) – 19:23 (5x5)     2:1 Тертышный (Кадейкин, Робинсон) – 23:19 (5x5)    

Челябинцы обогнали хозяев турнира — 5:2. С учётом драматических изменений в тренерском штабе и игровом составе, танкоград легко заводится и катит, правда, пока сам не знает куда. Это большая интрига в преддверии нового сезона. Если в игре с омичами гостям везло на контратаках, то «Локомотив» — другая ягода и в своей рабочей форме не даёт соперникам сильно разгуляться.

Одна проблема — летний хоккей. А пока на счету каждой команды по одной победе, «Локомотив» — сухой, «Трактор» с пятью забитыми и двумя пропущенными. Вряд ли из этого матча кто-то выйдет сухим из воды, притягиваем ТБ 4.5», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

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