«Трактор» —`«Локомотив»: прогноз Владимира Гучека на игру Кубка Блинова 22 августа

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч Кубка Блинова «Трактор» —`«Локомотив».

Ставка: индивидуальный тотал «Трактора» больше 2 за 1.55.

«Совсем недавно эти команды играли между собой. В полуфинале последнего розыгрыша Кубка Гагарина «Трактор» и «Локомотив» выдали запоминающуюся, но короткую серию. Челябинцы, которые до этого грохнули московское «Динамо» 4-0, проиграли с тем же счётом Ярославлю. «Локомотив» же, в свою очередь, уступил «Магнитке», тоже 0-4. Вывод простой — не выигрывай серию со счётом 4-0.

Но сейчас не об этом. А о том, что на Кубке Блинова команды проведут уже вторые матчи. «Трактор» мощно стартовал, забросив «Авангарду» пять шайб, пропустил при этом всего две. «Локомотив» тоже начал с победы, но менее зрелищной и результативной. Команда Игоря Никитина обыграла «Сибирь» со скромным счётом 2:0. Первую шайбу забросили только к середине матча, последняя залетела в пустые ворота в самой концовке. Старый добрый «Локомотив».

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 22 августа 2024, четверг. 16:30 МСК Трактор Челябинск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Но «Трактору» такой хоккей не по душе, поэтому в предыдущем сезоне челябинцы не закрывались и навязывали атакующую игру. Однако это привело к шести поражениям в шести матчах. И только в одном матче ярославцы забросили «Трактору» меньше трёх (с учётом овертаймов). Челябинцы же не забрасывали больше двух, а второе поражение в серии в овертайме надломило «Трактор» — в третьей и четвёртой играх команда Алексея Заварухина забила только однажды.

Летом в клубе появился новый главный тренер — Бенуа Гру, который в 2015 году со сборной Канады выиграл финал молодёжного чемпионата мира у сборной России. Как при нём будет выглядеть «Трактор» — сложно сказать, но пока забивают много. И в матче с Ярославлем челябинцы могут удивить. И наконец-то забить «Локомотиву» больше двух. Ставка: индивидуальный тотал «Трактора» больше 2», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».