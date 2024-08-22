«Ак Барс» — «Куньлунь»: прогноз Романа Габдрафикова на игру турнира Пучкова

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч турнира Пучкова «Ак Барс» — «Куньлунь».

Ставка: ТБ 6 за 1.93.

«Уже видел на этой предсезонке матч между этими командами. Неделю назад «Ак Барс» повёл в счёте 3:0, потом допустил 3:3, а в итоге всё равно победил 4:3 с голом в большинстве за 3:42 до конца третьего периода. Тот матч получился результативным, как, собственно, и все другие игры встречающихся команд.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова 22 августа 2024, четверг. 15:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

Например, казанцы за три игры на предсезонке забили и пропустили аж 23 гола. Китайцы, конечно, играют поскромнее, всего 17 голов за три игры, но в сумме эти цифры говорят сами за себя. Команды сами забивают и дают забивать другим. Учитывая, что это первый матч на турнире имени Пучкова для обеих команд, стоит ждать чего-то интересного. Возможно, и составы будут близкими к боевым. Отсюда мой прогноз: общий тотал голов в матче больше 6», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».