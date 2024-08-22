«Легия» — «Дрита»: прогноз Артёма Шмелькова на матч Лиги конференций

Комментатор Артём Шмельков дал прогноз на матч Лиги конференций «Легия» — «Дрита».

Ставка: победа «Легии» и тотал её угловых больше 6.5 за 2.15.

«Самый титулованный клуб Польши — варшавская «Легия» — встречается в последнем раунде квалификации Лиги конференций с представительницей чемпионата Косова «Дритой». Вообще, это какая-то вопиющая несправедливость, что Польша и Косово изначально имеют одинаковое количество команд в еврокубках — по четыре. Чемпионы стран начинают с ранних стадий квалификации Лиги чемпионов, призёры отправляются искать счастья в отборе Лиги конференций, победители Кубка идут в Лигу Европы.

Ясное дело, никакой сенсации, что все косовские клубы, кроме «Дриты», уже вылетели. Но и «Легия» остаётся, по сути, последней польской надеждой: играющая в плей-офф Лиги Европы «Ягеллония» угодила на амстердамский «Аякс».

Обе команды финишировали третьими в прошлом сезоне своих чемпионатов. В квалификации Лиги конференций и те, и другие стартовали со второго отборочного раунда. «Легия» для начала размялась на валлийском «Карнарфоне», победив по сумме двух встреч 11:0. А вот уже на следующей стадии было настоящее сражение: возможно, пара «Легия» — «Брондбю» стала вообще самой статусной на этом рубеже отбора. Поляки смогли победить в гостях 3:2, а затем свели домашний матч вничью 1:1. Интересно, что команда Гонсалу Фейю в обоих случаях отыгрывалась. Португальский специалист был наказан УЕФА за неприличные жесты в адрес фанатов «Брондбю» и будет дисквалифицирован на первую игру с «Дритой».

Косовский клуб также прошагал удачно две стадии отбора, но соперники у него были объективно в разы слабее. Сперва косовары обыграли исландский «Брейдаблик» в обоих матчах, а следом прошли латвийскую «Ауду» только после овертайма в ответной встрече. Нынешнее участие «Дриты» в стадии плей-офф Лиги конференций — лучшее достижение косовского клуба в евротурнирах.

В национальном чемпионате «Дрита» распорядилась, как умеют на Балканах: перенесла матчи двух стартовых туров, то есть ещё даже не стартовала. А «Легия» уже прошла стартовую дистанцию в пять туров, набрала 10 очков и возглавляет таблицу ещё с тремя клубами.

«Легия» и «Дрита» — команды разных футбольных орбит. Несмотря на очень плотный календарь (девятая игра за месяц), «Легия» должна побеждать и делать задел перед выездной встречей. Ставка: победа «Легия» и тотал её угловых больше 6.5», — приводит слова Шмелькова «Ставка ТВ».