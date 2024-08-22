«Химик» — «БроукБойз»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Химик» — «БроукБойз».

Ставка: «Химик» не проиграет за 1.77.

«Химик» из Дзержинска мало знаком любителям футбола, в своё время команда трижды подряд доходила до 1/16 финала Кубка России и во всех случаях вылетала с одинаковым счётом 1:2. Сначала от «Краснодара», а затем дважды от армейцев — с последними же ещё и дружбу водят фанаты «Химика».

В чемпионате дзержинская команда выступает во Второй лиге в зоне «Серебро» и идёт там на четвёртой строчке после пяти туров, имея в активе по две победы и ничьих, а также одно поражение.

«БроукБойз» появились весной 2022 года, когда журналист Дмитрий Егоров и блогер Артём «Райзен» Кузьмин решили участвовать в Медиалиге. Получилось неплохо, именитых блогеров собрали, футболистами в лице Дьякова, Соснина и Сергея Давыдова укрепились, но команда набирала со скрипом. Позже «Броуки» и вовсе стали мемом, ведь команда проигрывала все финалы, в которых оказывалась. Шесть различных турниров — везде неудача. Многие приклеили команде ярлык проклятых, но всё изменилось этим летом.

«БроукБойз» вновь вышли в финал, на сей раз уверенно переиграли 2DROTS и стали победителем пятого сезона Медиалиги, получив право сыграть в Кубке России.

В 1/256 «БроукБойз» не без труда прошли «Квант» в серии пенальти. Фаворитом можно назвать хозяев, они в тонусе, ведь «Химик» провёл уже пять официальных матчей во Второй лиге. «БроукБойз» за это время сыграли лишь с «Квантом». Второй момент — медиакоманда не сможет рассчитывать на своего лучшего футболиста в прошедшем сезоне Алишера Рахимова, плюс непонятно, в какой форме другой важный их игрок Илья Мазуров. Поэтому выберем вариант, что «Химик» не проиграет в основное время», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».