«Динамо» Минск — «Андерлехт»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Динамо» Минск — «Андерлехт».

Ставка: победа «Андерлехта» и ТБ 2.5 за 2.00.

«Путь в квалификации Лиги Европы для минского «Динамо» был тернист. Прошедший раунд и противостояние с «Линкольном» из Гибралтара чуть не отправили команду Вадима Скрипченко в Лигу конференций. Первый матч получился успешным, дома победили 2:0. Солидное преимущество перед ответной игрой, но в гостях всё пошло не по плану уже в первом тайме. Де Барр на 30-й минуте вывел «Линкольн» вперёд и сократил преимущество динамовцев. Стивен Альфред сравнял счёт, но концовка вновь осталась за командой из Гибралтара. Вадим Пигас срезал мяч в свои ворота и превратил концовку в нервную. «Линкольн» старался, но забить третий мяч так и не смог, «Динамо» идёт дальше.

«Андерлехт» вступает в борьбу лишь на завершающей части квалификации. В домашнем чемпионате команда выступает достаточно уверенно. В четырёх матчах удалось одержать три победы: над «Сент-Трюйденом», «Антверпеном» и «Мехеленом». Единственной проблемой стал матч с «Лёвеном», «Андерлехт» усилиями Каспера Дольберга вышел вперёд, но удержать преимущество не смог — 1:1 и 10 очков после четырёх туров.

Матч пройдёт в «Венгрии», поэтому преимущества домашнего поля у «Динамо» не будет. «Андерлехт» в отличной форме и вряд ли упустит возможность решить исход противостояния в первой встрече. Победа «Андерлехта» + тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».