«Рубин» — «Динамо» Мх: когда матч РПЛ, кто фаворит, какие прогнозы и ставки

23 августа состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 1.80. Успех махачкалинцев оценён в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Аналитики считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Динамо» Махачкала не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

«Рубин» дважды уступил «Зениту» (0:4 и 0:1), хотя в обоих случаях не смотрелся сильно хуже соперника, а также обидно проиграл «Химкам» (2:3). Ещё подопечные Рашида Рахимова сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), уверенно обыграли «Пари НН» (4:2) и дважды победили «Акрон» (4:0 и 2:1).

В РПЛ махачкалинцы победили пока только «Ахмат» (1:0), который не выиграл ещё ни одного матча в текущем розыгрыше. Ещё они сыграли вничью с «Химками» (1:1) и «Краснодаром» (0:0), уступили «Пари НН» (0:1) и «Локомотиву» (0:2).