«Челси» — «Серветт»: прогноз «Чемпионата» на матч квалификации Лиги конференций

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги конференций «Челси» — «Серветт».

Ставка: ТМ 3.5 за 1.95.

«Челси» абсолютно логично считается безоговорочным фаворитом предстоящего матча. Скорее всего, футболисты с первых минут завладеют преимуществом и будут регулярно создавать моменты у чужих ворот, оставив «Серветту» лишь игру на контратаках.

Единственное, что есть у «гранатовых», так это игровой тонус. Швейцарская Суперлига стартовала чуть раньше, чем АПЛ. Плюс клуб успел провести две встречи в квалификации Лиги Европы. В первой игре на выезде «Серветт» сумел удержать нулевую ничью. Дома же логично пошёл вперёд, открылся и поплатился поражением со счётом 1:2.

При таких раскладах «Серветту», по крайней мере в Лондоне, остаётся терпеть и быть предельно сконцентрированным. Караулить шанс. «Челси», в свою очередь, попытается вскрыть зоны, но ввиду отсутствия отлаженных механизмов после ещё одной смены тренера неприлично крупной победы не предвидится. Ставки на тотал меньше 3.5 мяча принимают за 1.95.