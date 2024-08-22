Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Челси» — «Серветт»: прогноз «Чемпионата» на матч квалификации Лиги конференций

«Челси» — «Серветт»: прогноз «Чемпионата» на матч квалификации Лиги конференций
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги конференций «Челси» — «Серветт».

Ставка: ТМ 3.5 за 1.95.

«Челси» абсолютно логично считается безоговорочным фаворитом предстоящего матча. Скорее всего, футболисты с первых минут завладеют преимуществом и будут регулярно создавать моменты у чужих ворот, оставив «Серветту» лишь игру на контратаках.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Серветт
Женева, Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Единственное, что есть у «гранатовых», так это игровой тонус. Швейцарская Суперлига стартовала чуть раньше, чем АПЛ. Плюс клуб успел провести две встречи в квалификации Лиги Европы. В первой игре на выезде «Серветт» сумел удержать нулевую ничью. Дома же логично пошёл вперёд, открылся и поплатился поражением со счётом 1:2.

При таких раскладах «Серветту», по крайней мере в Лондоне, остаётся терпеть и быть предельно сконцентрированным. Караулить шанс. «Челси», в свою очередь, попытается вскрыть зоны, но ввиду отсутствия отлаженных механизмов после ещё одной смены тренера неприлично крупной победы не предвидится. Ставки на тотал меньше 3.5 мяча принимают за 1.95.

Материалы по теме
«Челси» — «Серветт». Мареска и Мудрик ограничатся тремя голами
«Челси» — «Серветт». Мареска и Мудрик ограничатся тремя голами
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android