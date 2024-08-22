«Лугано» — «Бешикташ»: прогноз «Чемпионата» на игру отбора Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру отбора Лиги Европы «Лугано» — «Бешикташ».

Ставка: победа «Бешикташа» за 2.10.

На внешней арене «Лугано» ещё многое предстоит постичь. У команды есть только негативный опыт выступлений в еврокубках. Она проиграла 16 из 26 последних матчей в международных турнирах. На предыдущей стадии отборочного турнира в Лигу Европы «белые» отнюдь не без везения победили «Партизан». На 88-й минуте ответной встречи красную карточку схлопотал ведущий защитник «Лугано» Альбиан Хайдари, но соперник этим не воспользовался.

С «Бешикташем» такие штуки не прокатят. Он является завсегдатаем на международной арене. Команда ожила и заиграла новыми красками. Летом к ней присоединился многолетний лидер и капитан «Лацио» Чиро Иммобиле. Итальянец освоился в новом клубе практически моментально. С ходу он принёс «Бешикташу» трофей. Иммобиле помог крупно обыграть «Галатасарай» (5:0) в матче за Суперкубок Турции, оформив дубль. Следом «чёрные орлы» уверенно победили «Самсунспор» (2:0) и «Антальяспор» (4:2) в чемпионате Турции.

«Лугано» ещё не нашёл себя в чемпионате Швейцарии, не говоря уже о международной арене. Показатели в еврокубках у него, откровенно говоря, скверные. У «Бешикташа» больше ресурсов и отличные результаты после летних перемен. Джованни ван Бронкхорст и Чиро Иммобиле — это именно те детали пазла, которых не хватало для того, чтобы сложилась полная картина. Ставки на победу «Бешикташа» принимают за 2.10.