Эксперты предсказали точный счёт матча ЦСКА — «Акрон»

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24 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Акрон». Начало игры намечено на 15:00 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.34, это около 75% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1340 рублей.

Успех тольяттинцев оценён в 11.5 (8%). Ставки на ничью принимаются за 5.50 (17%).

Аналитики считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Акрон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14.

Если забьют футболисты ЦСКА, сыграет коэффициент 1.08. Гол в исполнении «Акрона» доступен с коэффициентом 1.94. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.

Самый вероятный исход — 2:0 в пользу ЦСКА (5.80). Победа ЦСКА 1:0 идёт за 6.40, на точный счёт 3:0 в пользу армейцев дают 7.70.