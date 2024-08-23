Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сельта» — «Валенсия»: прогноз на матч чемпионата Испании

«Сельта» — «Валенсия»: прогноз на матч чемпионата Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Ла Лиги «Сельта» — «Валенсия».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.20.

Последние годы дела у «Сельты» в чемпионате Испании не так успешны, но она постепенно набирается сил, чтобы выдать свой лучший результат. Этот сезон «кельты» начали с победы в матче с «Алавесом» со счётом 2:1. Победный мяч забил легенда клуба Яго Аспас. Он всё ещё играет и находится в прекрасной форме.

«Валенсия» в матче 1-го тура чуть было не замахнулась на сенсацию, открыв счёт в игре с «Барселоной» на 44-й минуте. Но Левандовски оказал большое влияние на результат, сравняв счёт в первом тайме, а во втором реализовал пенальти и добыл победу сине-гранатовым. «Летучие мыши» должны сделать выводы.

Нас наверняка ждёт результативный матч. Ожидаем голов с обеих сторон. Команды показали в первых встречах нового сезона, что способны забивать, но и пропускают. Первое время так и будет. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

Материалы по теме
«Зенит» — «Спартак». С травмы Глушенкова проблемы только начались
«Зенит» — «Спартак». С травмы Глушенкова проблемы только начались
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android