«Трактор» — «Сибирь»: прогноз Романа Габдрафикова на матч Кубка Блинова

Хоккейный блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч Кубка Блинова «Трактор» — «Сибирь».

Ставка: «Сибирь» не проиграет за 2.03.

«Обе команды провели на турнире по две игры: «Трактор» в первой игре разобрался с хозяином турнира «Авангардом» (5:2), а вчера в упорной борьбе уступил «Локомотиву» в серии послематчевых бросков (4:5 Б). При этом подопечные Бенуа Гру смогли отыграться с -2 в самой концовке третьего периода, дважды реализовав большинство в формате 6х4.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 23 августа 2024, пятница. 12:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Новосибирцы первый матч играли как раз с «Локомотивом» (0:2) и даже не смогли распечатать Даниила Исаева, хотя определенные моменты для этого были. Во второй игре получилось гораздо лучше, правда, астанчане вышли не в оптимальном составе, но победа есть победа, а тут еще и счет получился убедительным — 4:0.

«Трактор» при канадском специалисте мне очень нравится, но как говорил Виктор Тихонов: «против природы не попрешь», а это дает повод думать, что завтра, челябинцы выйдут не основным составом, ведь сегодня они закончили играть около десяти часов вечера, а завтра играть нужно уже днем. Учитывая вышесказанное и то, что сейчас предсезонка, мне думается, завтра Бенуа Гру даст отдохнуть некоторым своим ключевым игрокам, чем даст повод для «Сибири» провести хороший матч, ведь новосибирцы сегодня отдыхали и завтра смогут проявить себя. Поэтому, мой прогноз такой — «Сибирь» не проиграет в основное время», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».